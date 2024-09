A Magenta la celebrazione del primo parco regionale italiano

(Vogogna, 30 Set 24) Il parco lombardo della Valle del Ticino ha compiuto 50 anni. L'anniversario è stato celebrato con un incontro che si è svolto a Magenta (Milano) il 26 settembre scorso con i sindaci dei comuni del parco, gli esponenti della Regione Lombardia e della Città metropolitana di Milano, i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e del Made in Italy oltre a vari operatori del settore.

La presidente del parco, Cristina Chiappa, ha ricordato come il Parco Lombardo della Valle del Ticino sia stato il primo parco regionale d'Italia, nato nel 1974 per difendere il fiume e i numerosi ambienti naturali della Valle del Ticino dai processi dell'industrializzazione e da una urbanizzazione crescente.

All'appuntamento è intervenuto il Presidente del Parco nonché vice presidente vicario di Federparchi, Luigi Spadone (link:#mce_temp_url#), che si è soffermato sulla necessità di valorizzare i parchi regionali integrandoli a pieno titolo nel sistema italiano delle aree naturali protette al fine di potere mettere in campo strategie omogenee e coordinate per la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile. "L'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente - ha detto Spadone - rafforza l'impegno per evitare che ci siano parchi di serie A e di serie B, anche perché sono tanti i parchi regionali che hanno eccellenze naturalistiche di grande valore". Spadone ha anche richiamato la vicinanza tra il parco Valle del Ticino e la Val Grande.