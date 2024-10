(Vogogna, 01 Ott 24)

È stato firmato venerdì scorso (27 settembre) il contratto per la concessione della gestione dell'ostello e del punto informativo del parco a Cicogna.

La firma conclude il lungo iter che ha portato lo scorso agosto la Centrale di Committenza della Città di Verbania ad affidare il servizio di gestione all'operatore economico 121eventi di Massimo Dellavecchia. La durata della concessione è pari a otto anni.

La struttura ricettiva sorge nella frazione di Cossogno conosciuta come "la piccola capitale del Parco" e dispone di camere comuni, soggiorno, sala da pranzo e una cucina condivisa dove gli ospiti potranno cucinare in autonomia.

Le balconate che contraddistinguono la facciata e lo spazio aperto al piano terra offrono uno splendido affaccio sulla Val Pogallo, col crinale che dal Pizzo Pernice sale al Piancavallone fino a raggiungere le vette più elevate della zona.

L'ostello del Parco rappresenta un luogo dove sostare in relax, godendosi i panorami e la quiete del posto, ma anche il punto di partenza per raggiungere splendidi affacci panoramici come quello dell'Alpe Prà o per camminare attraverso habitat incantevoli come quello del Rio Pogallo, lungo il sentiero che vi scorre accanto.

Il gestore è già all'opera per garantire una rapida riapertura della struttura e assicurare il massimo comfort dei suoi ospiti. Per informazioni potete chiamare Massimo tramite WhatsApp al numero 347 341 4061