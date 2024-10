(Vogogna, 03 Ott 24) A due anni di distanza dalla 16° Conferenza dei Geoparchi Europei, che si è tenuta a Verbania organizzata dal Sesia Val Grande UNESCO Global Geopark, si sta svolgendo dal 2 al 4 ottobre in terra di Islanda la 17° conferenza EGN. Tra i partecipanti il presidente e il direttore del Parco Nazionale Val Grande, Luigi Spadone e Michele Zanelli, il presidente dell'Associazione SVGG Marco Giardino, numerosi dottorandi dell'Università di Torino.

Il 2 ottobre, nella sede del Reykianes Geopark che è ubicato sull'omonima penisola nel sudovest islandese, dopo l'apertura della Conferenza da parte di Sophie Justice e Nikolas Zouros, è stata presentata la relazione preparata da Marco Giardino "Workshop on Geosystem Services Assessment and the DPSIR Framework: Hands-on Insights from European Geoparks.

In serata sono stati consegnati a molti geoparchi, tra cui anche il nostro, gli attestati per la promozione dei geositi fatta nell'ambito dell'iniziativa IUGS Unesco Geosites.

Inoltre va segnalato che verrà data notizia a livello internazionale – sul sito https://www.geodiversityday.org/ - dell'applicazione della legge regionale piemontese emessa nell'ottobre 2023, n 23, prima legge italiana per il patrimonio geologico (geositi e geoparchi).

Una serie di buoni risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro finora svolto.