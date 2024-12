a Colloro il 14 e 15 dicembre dalle ore 8.30

(Vogogna, 12 Dic 24) Nel dialetto di Colloro non esiste una sola parola per indicare i terrazzamenti, ma esiste un vero e proprio dizionario toponomastico per descriverli. I nomi cambiano a seconda degli specifici utilizzi, dell'estensione o delle coltivazioni che vi si praticavano:

Le sosti : terrazzamenti molto grandi, che diventano sulcheta nel caso siano coltivate.

I runch : terrazzamenti di dimensioni medio-grandi; se più piccoli, vengono chiamati runchett . In ogni caso, un runch è sempre più piccolo di una sosti .

I ronchi : possono essere anche molto piccoli, di pochi metri quadri, e si trovano spesso in luoghi a strapiombo o particolarmente ripidi, dove anche un piccolo pezzo di terreno era importante. Nel comune di Premosello esistono diversi toponimi con la parola RUNC , come Lut du Runo a Colloro o i Runchet a Premosello.

I ciot o ciutin: a seconda delle dimensioni, indicano terrazzamenti con alberi da frutto.

Questi nomi raccontano la storia di questi luoghi e ne testimoniano la centralità nella vita del borgo fino a qualche decennio fa. Tuttavia, come in molte altre realtà della nostra zona, i terrazzamenti e i muretti a secco, che ne definiscono i perimetri e sorreggono il terreno, versano oggi in uno stato di semi-abbandono. Sono soffocati dai rovi o dal bosco e si stanno disgregando con il passare del tempo.

Grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e al progetto BORGO TENSO, il Comune si propone di recuperare parte dei terrazzamenti esistenti attraverso la creazione di corsi e laboratori professionali aperti a giovani e meno giovani.

Partecipa al laboratorio per contribuire al recupero del nostro patrimonio e scoprire le antiche tecniche di costruzione dei muretti a secco!

Laboratorio di costruzione di muretti a secco a Colloro 14 e 15 dicembre, dalle ore 8.30

Per informazioni e prenotazioni: 340 5538075