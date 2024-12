(Vogogna, 13 Dic 24) Da oggi 13 dicembre sarà disponibile nelle edicole il nuovo calendario del Parco Nazionale della Val Grande, una proposta imperdibile per gli amanti della natura e della fotografia.

Il calendario sarà acquistabile presso la libreria "Il Libraccio", situata nel centro commerciale dei Laghi a Gravellona Toce, e presso la libreria Leone a Stresa. A partire dalla prossima settimana sarà distribuito anche in altre librerie della provincia, garantendo un'ampia copertura per tutti gli interessati.

Quest'anno il calendario da tavolo si distingue per la qualità e la varietà delle immagini proposte. Oltre agli spettacolari panorami della Val Grande catturati dall'obiettivo di Giancarlo Parazzoli, il calendario da tavolo include una straordinaria selezione di macrofotografie di impollinatori, scattate con grande maestria da Serena Magagnoli. Ogni pagina offre una finestra privilegiata sulla bellezza e la biodiversità di uno dei parchi nazionali più affascinanti d'Italia.

Un'ottima idea regalo per gli appassionati di fotografia e natura, o per chi desidera portare un tocco di bellezza sulla propria scrivania per tutto l'anno. Non lasciatevelo sfuggire!