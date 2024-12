Consegnati due degli otto scuolabus ibridi che l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha acquistato con un finanziamento del Ministero dell'Ambiente

(Vogogna, 27 Dic 24) Sono stati consegnati nei giorni scorsi ai Comuni di Vogogna e Premosello Chiovenda due degli otto scuolabus ibridi che l'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha acquistato con un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del Programma Parchi per il clima 2020.

Si tratta di un complesso di numerosi - interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici dei parchi nazionali, tra cui rientra anche questo acquisto di mezzi mild ibrido per i comuni del parco.

Questa fornitura segue quella avvenuta in ottobre scorso a Beura Cardezza e Miazzina e precede quelle previste per la prossima primavera per San Bernardino Verbano, Trontano, Santa Maria Maggiore e Malesco.

Alla consegna erano presenti il presidente dell'Ente Parco Luigi Spadone col direttore Michele Zanelli e i sindaci di Vogogna, Fabio Dotta, e di Premosello, Elio Fovanna oltre ad amministratori dei due enti