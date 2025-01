Il Comune di Premosello-Chiovenda ha emesso un'ordinanza urgente riguardante la chiusura al transito di un tratto del sentiero che si snoda dopo la pista agro-silvo-pastorale Colloro-Alpe-Lut-Alpe La Piana in direzione La Colma. La decisione arriva a seguito di un fenomeno franoso verificatosi nelle ultime settimane causato dalle ingenti piogge che hanno colpito il territorio.

Nella zona in questione, si è accumulata una notevole quantità di materiale lapideo e detritico, interessando il versante già storicamente instabile. L'ordinanza è stata firmata dal Sindaco e prevede la chiusura immediata del sentiero dal riale citato nell'ordinanza allegata fino alle ultime baite dell'alpeggio, per garantire la sicurezza pubblica e privata. In merito alla situazione, il Comune ha ricevuto una relazione dettagliata dai Carabinieri Forestali che sottolinea l'importanza di monitorare l'evoluzione del fenomeno franoso e individuare soluzioni tecniche adeguate per mettere in sicurezza il tratto interessato. L'ordinanza resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, con divieto al transito in entrambe le direzioni lungo il percorso oggetto della frana. Le autorità locali invitano tutti i cittadini ed escursionisti a rispettare le indicazioni relative alla chiusura del sentiero per evitare situazioni pericolose. Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulle misure adottate, si invita a seguire i canali ufficiali del Comune.