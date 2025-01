(Vogogna, 09 Gen 25) Il Parco Nazionale Val Grande è lieto di annunciare l'arrivo di due nuovi operatori volontari, selezionati attraverso il bando del "Servizio Civile Ambientale". Questi giovani civilisti si uniscono alla nostra squadra con l'obiettivo di contribuire attivamente alla salvaguardia del patrimonio naturale e all'educazione ambientale nel nostro territorio.

Grazie a questo programma, i nuovi volontari non solo avranno l'opportunità di vivere un'esperienza formativa unica, ma saranno anche coinvolti in progetti strategici per la tutela dell'ambiente e la promozione della sostenibilità. Le loro competenze e passioni saranno fondamentali per affrontare le sfide ecologiche che il parco si trova ad affrontare.

A unirsi al nostro team sono Francesca Comoli e Ojan Appukuttan; Francesca ha conseguito la Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale mentre Ojan possiede una Laurea Triennale in Scienze Naturali.

Insieme, continueremo a proteggere e valorizzare le meraviglie naturali del Val Grande!