(Vogogna, 14 Gen 25)

Il Comune di Premosello-Chiovenda, in collaborazione con il Ministero della Cultura e finanziato dal programma NextGeneration EU Borghi Storici, ha lanciato un bando per la realizzazione di opere d'arte open air nel caratteristico borgo montano di Colloro.

Chiunque desideri contribuire a un percorso artistico unico attraverso murales e altre forme d'arte che raccontino la storia locale e le tradizioni agropastorali può presentare un progetto artistico purché maggiorenne o, se minorenne, autorizzato dai tutori.

I partecipanti sono invitati a presentare progetti originali che possano abbellire le strade del borgo, utilizzando una varietà di tecniche artistiche. Le opere dovranno riflettere temi legati alla vita del passato, alle antiche tradizioni locali e alle bellezze naturali della zona.

I vincitori riceveranno premi in denaro per realizzare le proprie opere: fino a 4.900 euro per il primo premio, 3.000 euro per il secondo e 1.000 euro per il terzo classificato. Il concorso ha un budget disponibile complessivo di 23.000 euro.

Le proposte possono includere murales, graffiti, mosaici o sculture ed è richiesta attenzione alla sostenibilità dei materiali scelti. Gli elaborati devono essere inviati entro il 30 marzo 2025.

Per ulteriori dettagli sul bando e sulla documentazione necessaria si invita a visitare il sito ufficiale del Comune

FAQ: municipio@comune.premosello.vb.it

CONSEGNA DEGLI ELABORATI: municipio@comune.premosello.vb.it

MATERIALE SCARICABILE: www.comune.premosello.vb.it.

Un'opportunità imperdibile per artisti desiderosi di lasciare un'impronta duratura in uno dei borghi storici più affascinanti dell'Ossola!