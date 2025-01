(Vogogna, 21 Gen 25) Il 17 gennaio 2025, nel contesto dell'Assemblea generale di ALPARC #mce_temp_url#a Scuol, Svizzera, si è assistito a un momento significativo per il Parco Nazionale della Val Grande. Durante l'incontro, è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo dell'associazione e il presidente del parco, Dr. Luigi Spadone, ha assunto un ruolo chiave come consigliere in rappresentanza dei parchi italiani. Questa nomina non solo segna un importante traguardo per il Parco Nazionale della Val Grande ma sottolinea anche la crescente influenza e responsabilità del parco nell'ambito delle politiche di conservazione e gestione della biodiversità nelle Alpi.

L'elezione del Dr. Spadone avviene a pochi mesi dall'ingresso ufficiale del parco nell'associazione ALPARC, evidenziando quanto rapidamente sia stato riconosciuto l'impegno e i risultati ottenuti dal team che opera all'interno delle sue aree protette. Il ruolo affidato al presidente Spadone permette al Parco Nazionale della Val Grande di avere una voce significativa tra i vari attori coinvolti nella preservazione dell'ambiente alpino. Questo incarico offre l'opportunità non solo di portare avanti le specifiche esigenze e le peculiarità italiane nella gestione dei parchi naturali ma anche di contribuire alla definizione di strategie comuni che possano rafforzare la cooperazione transfrontaliera.

La storia trentennale del Parco Nazionale della Val Grande è costellata da successi nella conservazione degli ecosistemi alpini e nella promozione dello sviluppo sostenibile; ora questo lavoro viene riconosciuto dai colleghi europei attraverso la figura del Presidente del Parco Luigi Spadone. Il suo operato sarà fondamentale nel promuovere iniziative condivise tra i diversi parchi alpini, affrontando insieme le sfide ambientali odierne come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. La presenza attiva di Spadone nel nuovo consiglio direttivo dimostra quindi non solo una conquista personale ma rappresenta un'importante opportunità per valorizzare ulteriormente le risorse naturali italiane in ambito europeo.

Con questa nomina, il Parco Nazionale della Val Grande si prepara ad affrontare nuove sfide con rinnovata energia, stimolando sinergie proficue tra comunità locali ed enti istituzionali. Il domani sembra portare grandi opportunità: sotto la guida esperta del Dr. Luigi Spadone e con l'appoggio dell'associazione ALPARC, ci aspettiamo progressi significativi verso una gestione più efficace delle Alpi come patrimonio comune da proteggere per le generazioni a venire.