(Vogogna, 23 Gen 25) Il Parco Nazionale della Val Grande ha il piacere di annunciare la sua adesione alla Regio Insubrica anche per l'anno 2025. Questo impegno sottolinea non solo la volontà del Parco di collaborare con altre realtà locali, ma anche il desiderio di promuovere una visione condivisa di sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente.

La Regio Insubrica è un raggruppamento culturale e territoriale che coinvolge diverse aree delle regioni italiane del Nord Ovest e il Canton Ticino in Svizzera. La sua missione è quella di valorizzare le risorse naturali, storiche e culturali attraverso progetti comuni, favorendo lo scambio tra istituzioni, enti locali, associazioni e cittadini. La Regio Insubrica si propone quindi come un laboratorio dove idee innovative possono prendere vita in un contesto transfrontaliero.

In seguito a un recente incontro il Consiglio Direttivo del Parco ha ritenuto fondamentale far parte della Regio Insubrica per promuovere iniziative che possano valorizzare le peculiarità del Parco e migliorare la cooperazione tra i diversi attori coinvolti nella tutela dell'ambiente.

Questa adesione rappresenta dunque una straordinaria opportunità per il Parco Nazionale della Val Grande per collaborare con altre realtà simili nel territorio insubrico, condividere esperienze e sviluppare nuovi progetti.

Con questa rinnovata partecipazione alla Regio Insubrica, ci si augura di poter contribuire attivamente a una rete più ampia dedicata all'ecologia e allo sviluppo sostenibile, creando sinergie positive non solo sul territorio nazionale ma anche oltreconfine.