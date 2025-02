I Segni della memoria e i Luoghi della Resistenza

(Vogogna, 11 Feb 25) Il Parco Letterario Nino Chiovini, domenica 16 febbraio, propone un'escursione gratuita ad anello tra Fondotoce, Bieno e Cavandone.

Il giro prevede di passare da alcuni dei luoghi storici della memoria e della Resistenza dove verranno fatti alcuni approfondimenti sul tema. Questi momenti saranno arricchiti anche da brevi letture.

Programma:

Ore 9.00 ritrovo presso la Casa della Resistenza di Fondotoce, in via Filippo Turati 9

Ore 9.20 partenza dell'escursione

Ore 12.30 pranzo al sacco

Ore 16.00/16.30 conclusione dell'escursione

Dati dell'escursione:

10,7 km

290mt di dislivello positivo

3h circa di cammino (pause e soste escluse)

Si raccomanda di indossare abiti adatti a un'escursione in montagna con temperature invernali e in particolare si raccomanda di avere:

- scarponcini da trekking

- bastoncini da trekking

- borraccia per l'acqua

- kway o giacca antipioggia

Per iscriversi compilare il form al seguente link: www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=125517

In caso di pioggia l'evento verrà annullato.