(Vogogna, 21 Feb 25) Il 21 febbraio 2025, con il Decreto del Presidente n. 1, è stato ufficialmente approvato il nuovo "Regolamento per l'esercizio dell'attività di pesca nel Parco Nazionale della Val Grande". Questa nuova normativa si propone di garantire una gestione sostenibile delle risorse ittiche, tutelando l'ecosistema del parco e promuovendo pratiche di pesca responsabili.

Per quanto riguarda la pesca sul Fiume Toce, la cui apertura è prevista per domenica 23 febbraio, è importante notare che non sarà richiesto il tesserino del Parco, ma sarà sufficiente presentare la sola tessera FIPSAS.

Per quanto concerne i Salmonidi nel fiume Toce, ad eccezione della trota iridea, sarà possibile trattenere individui di dimensioni comprese tra 60 e 70 cm, con un limite massimo di 1 individuo al giorno e 3 all'anno. Per il temolo, la misura minima di cattura è fissata a 45 cm, con le stesse limitazioni di cattura.

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si invita a consultare il regolamento completo.

Buona pesca a tutti!