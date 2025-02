(Vogogna, 24 Feb 25) Anche quest'anno è stato osservato un probabile sito di nidificazione del Falco pellegrino sulle pareti rocciose della località Sasso Bianco, nel Comune di Premosello Chiovenda. Questa scoperta implica la necessità di proteggere una delle specie di rapaci più affascinanti e minacciate del nostro territorio.



Il Falco pellegrino, noto per la sua straordinaria velocità e abilità di caccia, è un indicatore della salute degli ecosistemi in cui vive. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'equilibrio naturale, poiché svolge un ruolo cruciale nel controllo delle popolazioni di uccelli e piccoli mammiferi. Tuttavia, a causa della perdita di habitat, dell'inquinamento e della caccia, il Falco pellegrino è diventato una specie vulnerabile, rendendo essenziale la sua tutela.



In considerazione della scoperta del sito di nidificazione, è stata valutata la necessità di limitare temporaneamente l'attività di arrampicata sportiva e l'accesso all'area per non interferire con le delicate fasi della riproduzione. La fenologia e il ciclo riproduttivo del Falco pellegrino richiedono un ambiente tranquillo e privo di disturbi, specialmente durante il periodo in cui i giovani involati dipendono dalle cure parentali.



Pertanto, l'Ente parco ha deciso di vietare l'attività di arrampicata sportiva e l'accesso all'area in questione fino al 31 luglio 2025. Questa misura è stata adottata per garantire che i giovani falchi possano crescere e svilupparsi in un ambiente sicuro, lontano da potenziali minacce.



Invitiamo tutti gli appassionati di arrampicata e gli amanti della natura a rispettare queste limitazioni temporanee.