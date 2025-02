Venerdì 28 febbraio dalle ore 9.30 alle 13.00 a Magenta

(Vogogna, 26 Feb 25) Essere parte di una Riserva di Biosfera significa vivere o lavorare in un territorio cui l'UNESCO ha riconosciuto a livello internazionale caratteristiche d'eccezionalità, dove uomo e natura custodiscono la capacità di convivere in equilibrio, promuovendo il benessere delle comunità residenti accanto alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, architettonico, culturale. In altre parole, un luogo in cui si incentiva uno sviluppo armonioso e duraturo - dove chi decide di investire tempo, impegno e lavoro in attività rispettose del paesaggio e dell'ambiente dispone di una "marcia in più".

Ma se agli addetti ai lavori può apparire quasi scontato che tale riconoscimento rappresenti un'occasione preziosa per la valorizzazione locale, tuttavia, per tanti target diversi - dai cittadini agli amministratori pubblici, dal mondo associazionistico a quello delle imprese o alle platee scolastiche - il programma "Man and Biosphere" (MAB) dell'UNESCO risulta ancora poco noto e il termine "Riserva di Biosfera" viene spesso confuso con quello di "ente parco".

Per questa ragione, il Parco Lombardo della Valle del Ticino, assieme al Parco Regionale Campo Dei Fioria e altri enti gestori della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano (l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e il Parco Nazionale della Val Grande), si è fatto promotore nello scorso giugno di un progetto volto a mettere a disposizione del territorio una serie di strumenti informativi, di comunicazione e di formazione utili a coloro che vogliano farsi portatori a propria volta dei valori connessi al possesso di questo prezioso riconoscimento.

L'iniziativa, cofinanziata dalla Regione Lombardia nell'ambito dell'Avviso Unico Cultura 2024, è entrata adesso nel vivo della fase operativa con la produzione di 2 video informativi bilingue (italiano ed inglese) sulla Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano e la realizzazione di materiali divulgativi aggiornati (opuscoli, brochure e roll-up, sempre in doppia lingua) a supporto dell'azione istituzionale della Riserva.

Video e supporti informativi saranno presentati al pubblico per la prima volta venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 9.30 durante l'evento di lancio che si terrà presso Villa Castiglioni a Pontevecchio di Magenta (MI) - in occasione del quale si terrà anche l'avvio del percorso di formazione relativo alle opportunità derivanti dall'appartenenza alla Riserva MAB UNESCO previsto nell'ambito del progetto stesso.

Durante la mattinata, si terranno infatti i primi due moduli formativi: il primo - relativo ai principi e agli obiettivi del Programma MAB UNESCO - sarà a cura di Philippe Pypaert, esperto in gestione integrata dei siti UNESCO grazie alle competenze maturate durante la permanenza presso l'Ufficio UNESCO di Venezia (dal 1994 al 2017) dove ha lavorato come Specialista di Programma in Scienze Ambientali, coordinando le attività relative ad alcuni dei principali programmi ambientali dell'UNESCO (tra cui il MAB e la rete mondiale delle Riserve della Biosfera) - quindi presso l'Ufficio UNESCO di Pechino e il Segretariato del MAB nella sede centrale dell'UNESCO a Parigi; il secondo modulo sarà invece di approfondimento rispetto alla Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, con la presentazione delle peculiarità dei grandi ambiti territorialiminclusi nell'area MAB a cura degli Enti Parco, riconosciuti come gestori, in attesa della definizione della governance.

Questi primi moduli saranno parte integrante di un'offerta formativa dedicata a target specifici (amministratori pubblici, tecnici, funzionari, portatori di interesse, guide turistiche etc.) - strutturata in video-lezioni che toccheranno tanti aspetti d'interesse del variegato territorio della Riserva, esplorando le tante opportunità derivanti dall'applicazione virtuosa dei principi del programma MAB e dall'appartenenza alla rete mondiale delle Riserve di Biosfera; non mancheranno approfondimenti sulle buone pratiche messe in atto sul nostro territorio, volte ad incentivare la crescita di collaborazioni e reti a livello locale, il coinvolgimento di enti e stakeholders territoriali nelle attività del MAB nonché potenziali fonti d'ispirazione per tutti coloro che lavorano nell'area della Riserva e hanno a cuore il suo avvenire.

Dopo la conclusione del percorso, le lezioni saranno poi messe a disposizione di tutti per una futura fruizione sui canali social della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano.