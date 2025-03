(Vogogna, 05 Mar 25)

L'UNESCO celebra il 5 marzo il 10° anniversario dell' International Geoscience and Global Geoparks Programme. Il programma di punta dell'UNESCO nel campo delle Scienze della Terra. Nel 2015 è stata ratificata la denominazione unica per i territori di eccezionale importanza geologica ed è stato riconosciuto il ruolo unico che persone, culture e comunità locali svolgono all'interno di questi siti.

Il Sesia Val Grande Geopark - il 100° dei 213 Geoparchi esistenti in 48 Paesi del Mondo e l'8° dei 12 geoparchi italiani - celebra i suoi dieci anni con la partecipazione a Parigi presso la sede dell'UNESCO. Si tratta di una giornata dal programma molto ampio cui seguirà il 51° incontro della Rete Europea dei Geoparchi. Parteciperanno Michele Zanelli, direttore del Geoparco, e Marco Giardino, responsabile scientifico dello stesso, con una relazione sul tema della Geodiversità per lo Sviluppo e l'illustrazione della Legge Regionale Piemonte 23/2023 . Sarà anche l'occasione per presentare al mondo dei Geoparchi i prodotti locali di provenienza del nostro Territorio e far conoscere la realtà dell'unico Geoparco piemontese, che si estende dai 4564 m slm del Monte Rosa ai -380 m di profondità del Lago Maggiore.