(Vogogna, 12 Mar 25) Ieri, 11 marzo, si è tenuto il kick-off meeting del progetto INTERREG Ita-CH "GeoNet" presso il Museo del Parco della Pietra Ollare a Malesco. Questo incontro ha segnato l'avvio ufficiale di un'iniziativa ambiziosa, volta ad aumentare l'attrattività turistica del nostro territorio attraverso la creazione di un distretto turistico minerario transfrontaliero, volto a promuovere il turismo geologico e minerario.



Il progetto si fonda su tre principi chiave: inclusività, sostenibilità e coinvolgimento dei giovani. Il distretto avrà il compito di mettere in rete i geositi di Valsesia, Verbano, Ossola e delle valli svizzere, offrendo un'opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio geologico e mineralogico. Sarà un modo per coinvolgere diverse fasce di età e garantire esperienze accessibili a tutti!



Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Amelotti, Project Officer, al Dott. Balzardi, referente della Regione Piemonte per il Coordinamento dei Programmi Europei di Cooperazione Transfrontaliera, e al Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, Alberto Preioni, per i loro preziosi interventi che hanno arricchito il nostro incontro.



Un grande grazie va anche a tutti i partner del progetto, che collaboreranno per il successo di GeoNet:

• Terre del Sesia (Capofila italiano)

• Landschaftspark Binntal (Capofila svizzero)

• Parchi Veglia Devero Antrona - Aree Protette Ossola

• Regione Piemonte

• Unione Montana dei Comuni della Valsesia

• Tourismusverein Landschaftspark Binntal

• Simplon-Trekking