(Vogogna, 14 Mar 25) Oggi, 14 marzo, si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura con l'obiettivo di diffondere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia del territorio e della sostenibilità ambientale. Questa giornata è un'importante occasione per riflettere sull'importanza del nostro patrimonio paesaggistico e sulle azioni necessarie per proteggerlo.



In preparazione a questa giornata, il Museo del Paesaggio di Verbania ha organizzato, insieme alle scuole del territorio, un convegno dal titolo "La Via del Marmo", tenutosi ieri, 13 marzo, presso Casa Ceretti a Verbania Intra. L'evento ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui Michele Zanelli, direttore del Parco Nazionale della Val Grande, che ha presentato un intervento sul tema delle Cave di Candoglia e il patrimonio geologico del Sesia Val Grande Geopark UNESCO.



La Città Metropolitana di Milano ha avuto un ruolo attivo nel convegno, con la presenza di figure chiave come l'Arch. Cosimo Damiano Meleleo, responsabile del Servizio Sistema Turistico Metropolitano, e la Consigliera delegata al Turismo e Marketing Territoriale, Avv. Aurora Impiombato. Anche il Presidente nazionale del Club Alpino Italiano, Antonio Montani, e rappresentanti del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, come l'Arch. Chiara Pisoni, hanno contribuito al dibattito.



Il convegno ha messo in luce la Via del Marmo non solo come una risorsa storica, ma anche come un'opportunità contemporanea dal punto di vista paesaggistico. L'idea progettuale della Città Metropolitana di Milano prevede la riapertura della Via del Marmo attraverso i Navigli, il Ticino, il Lago Maggiore e il Fiume Toce, un percorso che un tempo era fondamentale per il trasporto dei blocchi di marmo utilizzati per la costruzione del Duomo dall'Ossola a Milano.



Questa storica via d'acqua, che si snoda per circa 100 chilometri , rappresenta oggi un'importante risorsa economica legata al turismo. La Via del Marmo è stata per secoli il principale tragitto per le merci provenienti dal Lago Maggiore e dalle valli circostanti, con l'ultimo barcone carico di merci che attraccò in Darsena nel 1979.



Il recupero di questo itinerario offre una straordinaria opportunità turistica, permettendo di riscoprire non solo le antiche vie navigabili, ma anche i borghi, le storie, la natura e i gioielli architettonici che punteggiano il tracciato. La Giornata Nazionale del Paesaggio ci invita a riflettere su come possiamo contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico, affinché le future generazioni possano continuare a godere della bellezza e della ricchezza del nostro territorio.