Incontri tematici e laboratoriali sul tema

(Vogogna, 24 Mar 25) Il Parco Nazionale della Val Grande, insieme agli esperti di Agenda 21 consulting srl, sta lavorando a un Piano della Mobilità Sostenibile che, a seguito di un'analisi diagnostica della situazione attuale, mira a migliorare l'accessibilità al Parco per residenti e turisti.

A tal fine, si è pensato di dare luogo a un percorso partecipato a cui sono invitati a partecipare Comuni, aziende di trasporto, enti locali, associazioni e operatori del settore per pensare e condividere idee e soluzioni a riguardo.



Gli incontri si terranno in due sedi per garantire la massima partecipazione:

- Mercoledì 2 aprile 2025 alle 16:45 presso il Palazzo Pretorio di Vogogna (Piazza Pretorio).

- Giovedì 3 aprile 2025 alle 16:45 presso la Sala Consiliare di Cambiasca (Via Simonetta, 24).



Ci saranno poi due ulteriori incontri il 6 e 7 maggio agli stessi orari e nelle stesse sedi.



Per confermare la vostra partecipazione, vi preghiamo di iscrivervi al seguente link entro il 31 marzo: Iscriviti qui.

L'incontro dedicato ai giovani

Oltre a questi incontri, ce ne sarà un altro interamente pensato e dedicato ai giovani della provincia dai 18 ai 35 anni. Le ragazze e i ragazzi saranno coinvolti con delle attività interattive nelle quali avranno modo di esporre le proprie idee e proposte.

Questa giornata avrà luogo venerdì 4 aprile 2025 dalle 18.00 alle 20.30 presso il Kantiere a Verbania in località Possaccio, Via alla Cartiera, 23, 28923.

Al termine dell'incontro è anche compreso un apericena gratuito.



Per ulteriori informazioni, contattate Agenda 21 Consulting all'indirizzo email: simone@agenda21.it o giovanna.coggi@agenda21.it.

Vi aspettiamo!