(Vogogna, 25 Mar 25) L'antica Rocca di Vogogna, che si erge poco distante dall'abitato di Genestredo, è attualmente oggetto di un intervento di conservazione e valorizzazione volto a stabilizzarne la struttura pesantemente deteriorata dai secoli di storia.

Nel corso di un sopralluogo effettuato lo scorso 18 marzo è stato rilevato un peggioramento delle condizioni di stabilità di una parte posta in corrispondenza dei resti della torre quadrata. In particolare si è notata una progressione nel distacco del cantonale sinistro della sommità dei resti della torre, tale da far temere un prossimo definitivo distacco che potrebbe determinare la caduta di materiale – anche consistente – proprio in corrispondenza dell'ingresso principale.

Per tale motivo si rammenta che l'avvicinamento al sito della Rocca da parte di persone non autorizzate è strettamente vietato.

A fine lavori il complesso, ripulito e stabilizzato, tornerà pienamente fruibile.