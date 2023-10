8ª Festa transfrontaliera Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi

Da Sabato 14 a Domenica 15 Ottobre 2023 ore 12:30

Profumo di pane nell'aria anche ne Parco della Val Grande.

Nell'ambito dell'8ª festa Transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, l'Associazione APS Comuniterrae Ecomuseo delle Terre di Mezzo ha organizzato una serie di eventi nei comuni di Intragna, Aurano, Vogogna e Premosello-Chiovenda (Colloro).



Attorno al pane, ricchi e interessanti i programmi che ogni paese propone. Un'occasione speciale per gustare il pane con le sue varietà e rivivere insieme questo gesto antico, ma anche per conoscere i paesi, camminare e scoprire angoli nascosti, forni e mulini, gustare e acquistare squisiti prodotti locali: visite guidate, battitura della segale, degustazioni, laboratori per bambini, racconti teatrali, mostre ed esposizioni, alcune delle attività proposte nelle due giornate.



Programma:



SABATO 14 OTTOBRE

ore 12.30

Pranzo (Piatto di pasta con eventuale porzione di Formaggio) su prenotazione.

ore 14.00

Apertura mercatini di artigianato locale e vendita pane nero.

ore 16.00

Visita al forno della S.O.M.S., alle vecchie attrezzature, alla mostra fotografica con breve esposizione di cenni storici.

ore 18.00 Aperitivo

ore 19.30 Giropizza



DOMENICA 15 OTTOBRE

ore 12.30

Pranzo con menù a base di rape per la tradizionale festa dei " Burdugn".

ore 16.00

Castagnata



Per PRENOTAZIONI

cell. 349 8710 110