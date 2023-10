8ª Festa transfrontaliera Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi

Sabato 14 Ottobre 2023 ore 14:30

Profumo di pane nell'aria anche ne Parco della Val Grande.

Nell'ambito dell'8ª festa Transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, l'Associazione APS Comuniterrae Ecomuseo delle Terre di Mezzo ha organizzato una serie di eventi nei comuni di Intragna, Aurano, Vogogna e Premosello-Chiovenda (Colloro).



Attorno al pane, ricchi e interessanti i programmi che ogni paese propone. Un'occasione speciale per gustare il pane con le sue varietà e rivivere insieme questo gesto antico, ma anche per conoscere i paesi, camminare e scoprire angoli nascosti, forni e mulini, gustare e acquistare squisiti prodotti locali: visite guidate, battitura della segale, degustazioni, laboratori per bambini, racconti teatrali, mostre ed esposizioni, alcune delle attività proposte nelle due giornate.

Programma:



SABATO 14 OTTOBRE

dalle ore 14.30

Apertura della MOSTRA "Pane, paesi e poesia"

ore 15.00

Apertura del forno e dei Mercatini, VISITA ai lavatoi di Aurano

dalle ore 16.00

DEGUSTAZIONE pizza, pane nero, formaggi e miele della Valle Intrasca

ore 19.30

CENA presso il Circolo degli Alpini (su prenotazione).

Per INFO:

cell. 370 328 3833

Ass. Il dragone di Piaggia