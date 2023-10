8ª Festa transfrontaliera Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi

Sabato 14 Ottobre 2023 dalle 09:15 alle 22:00

Profumo di pane nell'aria anche ne Parco della Val Grande.

Nell'ambito dell'8ª festa Transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi, l'Associazione APS Comuniterrae Ecomuseo delle Terre di Mezzo ha organizzato una serie di eventi nei comuni di Intragna, Aurano, Vogogna e Premosello-Chiovenda (Colloro).



Attorno al pane, ricchi e interessanti i programmi che ogni paese propone. Un'occasione speciale per gustare il pane con le sue varietà e rivivere insieme questo gesto antico, ma anche per conoscere i paesi, camminare e scoprire angoli nascosti, forni e mulini, gustare e acquistare squisiti prodotti locali: visite guidate, battitura della segale, degustazioni, laboratori per bambini, racconti teatrali, mostre ed esposizioni, alcune delle attività proposte nelle due giornate.

Programma:

SABATO 14 OTTOBRE

ore 9.15

Ritrovo in Piazza Bolzani e Camminata verso il Borgo di Colloro

ore 10.45

presso la Chiesa di Colloro LABORATORIO PER BAMBINI "Costruiamo i nostri burattini" ( 10 € a bambino - materiale incluso - su prenotazione)

dalle ore 11.00

Arrivo della CAMMINATA all'asilo di Colloro, ritrovo con chi è nel Borgo e VISITA GUIDATA ai FORNI del lato "ai Mulini".(durata 1h30 circa)

ore 12.00

presso Asilo di Colloro AREA PRANZO con PRODOTTI TIPICI LOCALI

ore 14.00

TEATRINO DELLE MARIONETTE presso la Chiesa di Colloro ( spettacolo gratuito)

ore 15.15

Ritrovo all'asilo di Colloro CAMMINATA GUIDATA con VISITA ai forni del lato "Genestredo" del Borgo

ore 17.30

Dimostrazione BATTITURA della SEGALE con intervento del Prof. Silvano Ragozza

dalle ore 18.00

APERICENA con prodotti tipici e COCKTAIL BAR

ore 20.00

PROIEZIONE del film

"L'AMÚAR D'CRAVAGA" di Ferruccio Sbaffi e Letizia Panighetti



Prenotazioni e info:

tel: +39 340 5538 075 / 347 3591 410