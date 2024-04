Escursione ad anello alla scoperta della Motta d'Aurelio

Sabato 27 Aprile 2024

Un'escursione ad anello per esplorare i corti maggengali di Miazzina, circondati da bellissimi panorami sul Lago Maggiore al confine con il Parco della Val Grande, approfondendo gli aspetti naturalistici e storici di quest'area.

Programma:

L'escursione parte a Miazzina (740 m.sl.m.) da dove si inizierà a salire verso i corti maggengali, i quali ci regaleranno anche ottimi scorci sul Lago Maggiore. La salita tra i boschi di castagni ci condurrà all'Alpe Aurelio, in particolare alla panoramica località Eco (1054 m.sl.m), punto più alto dell'escursione. La discesa avverrà sulla mulattiera che conduce a Rugno (740 m.sl.m), lungo la quale si trovano le incisioni rupestri e diverse cappellette, una volta arrivati a Rugno, si potrà visitare questa bellissima corte maggengale per poi ritornare verso a Miazzina, dove si terrà una breve visita del paese passando nelle strette e caratteristiche vie ciottolate.

Ore 9.30 ritrovo a Miazzina, nella piazza principale

Ore 10.00 arrivo Or de Pri

Ore 12.00 Alpe Aurelio (località Eco)

Ore 12.15 pranzo al sacco sui prati della Motta d'Aurelio

Ore 13.30 inizio discesa per Rugno, con visita alle incisioni rupestri

Ore 14.00 Arrivo a Rugno, visita al corte maggengale con particolare riferimento agli edifici testimoni dell'antico passato rurale e religioso, e alle coppelle presenti sul sasso del falò

Ore 15.00 Partenza verso Miazzina

Ore 15.30 Arrivo a Miazzina, breve visita di Miazzina, tra le vie del paese.

Ore 16.00: Fine escursione

Lunghezza dell'escursione: 7 km

Dislivello: 450 m

Tempo di percorrenza a piedi andata e ritorno, escluse le soste: 3:30 ore

Difficoltà: facile

Punti d'interesse: Area Natura della Bassa Val Grande, mulattiere e cappellette, edifici rurali caratteristici, massi coppellati e incisi, panorami sul Lago Maggiore, Cusio e Val Grande.

Ogni escursione con le Guide Ufficiali ha qualcosa di unico, chiedi alla guida cosa renderà speciale questa giornata!

Per partecipare è necessario prenotarsi su questa pagina con l'apposito modulo cliccando "ISCRIVITI".

E' richiesto un contributo di 25,00 € a persona per gli adulti e di 12,50 € per i bambini e ragazzi fino a 12 anni da corrispondere direttamente alla guida.