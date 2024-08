Sabato 31 Agosto 2024 dalle 09:00 alle 18:00

Per la seconda tappa della manifestazione "Terre di Mezzo Tour", il programma della giornata è il seguente:



- Ore 9.00 ritrovo nel parcheggio davanti al Circolo Libero Pensiero

- Partenza per Scareno lungo il sentiero del Mulinasch.

- A Scareno: lettura sulla frana del Brigalun, dal libro di Monica Gagliardi; "Le donne e la violenza", lettura di brani di Nino Chiovini e di Anna Bardaglio, sulla Resistenza al femminile.

Mostra "I castagni secolari di Piaggia"

- Ore 11,30 Aperitivo al Circolo.

Rientro ad Aurano lungo il sentiero del Mulinasch.



> Saranno disponibili delle navette, su prenotazione, per chi avesse difficoltà, data la lunghezza del percorso.



Ad Aurano:

- Ore 13.00 pranzo al Circolo Libero Pensiero o presso la Sede degli Alpini.

- Ore 15.00, presso il lavatoio: giochi, racconti e merenda offerta dalla Locanda del Cinghiale.

Mostra "Gli alpeggi di Aurano"



Per prenotazioni Sentiero del Patrimonio, Pranzo (𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟮𝟴 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, specificando la preferenza tra Circolo Libero Pensiero e Sede degli Alpini) e Navetta: Ivana 333 999 7908



Dove si mangia:



𝗦𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗹𝗽𝗶𝗻𝗶

Menu:

Pasta al pesto con patate e fagiolini

Formaggi e affettati con contorno

Dolce e caffè

€ 22,00 vino e bevande escluse



𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗼

Menu:

Risotto al vino rosso, gorgonzola e rosmarino

Scaloppina salta in bocca con contorno di patate al forno

Dolce e caffè

Acqua

€ 22,00 vino e bevande escluse



> Per l'escursione sono consigliate scarpe da trekking, bastoncini e borraccia con acqua.

> In caso di pioggia l'evento è confermato, ma il programma potrebbe subire modifiche.