Domenica 1 Settembre 2024 dalle 09:00 alle 18:00

Per la terza giornata del "Terre di Mezzo Tour", il programma è il seguente:

- Alle 9.00 ritrovo alla sede della S.O.M.S. per il caffè.

- Alle 9,30 partenza per il Sentiero del Patrimonio, accompagnati da Fabio Copiatti che racconterà episodi sulla Resistenza e, in particolare, sul partigiano Fulvio Ziliotto e da Pietro Pisano che parlerà del sentiero Bove e di Antonio Garoni, la guida alpina che lo tracciò.

- Alle ore 12,30 - 13,00 pranzo presso la sede della S.O.M.S.



Seguirà la presentazione da parte del regista e videomaker Lorenzo Camocardi, del filmato realizzato con alcune scuole di Verbania e Baveno, tratto dai libri di Nino Chiovini.

Sarà possibile visitare un'esposizione fotografica e di attrezzature per la panificazione e, per concludere, si passerà al Centro Visite del Parco, recentemente riaperto dai volontari di Comuniterràe, dove è allestita una mostra degli antichi mestieri.



Per prenotazioni del Sentiero del Patrimonio e del pranzo (quest'ultimo 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ì 𝟮𝟵 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼): Giovanni 349 871 0110



Dove si mangia:



𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 "𝗙𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝘇𝗮"

presso sede S.O.M.S.



Menu:

Polenta e spezzatino

Polenta con salsiccia e cipolle

Polenta e latte

Polenta e Zola

Dolce e caffè

€ 22,00 vino e bevande escluse

> Per l'escursione sono consigliate scarpe da trekking.

> In caso di pioggia l'evento è confermato, ma il programma potrebbe subire modifiche.