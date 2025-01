(Ottaviano, 27 Dic 24) Si informa che il Ministero per lo Sport ed i giovani - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile da realizzarsi in Italia e all'Estero con scadenza 18 febbraio 2025 alle ore 14.00.

L'Ente Parco nazionale del Vesuvio, in qualità di Ente di accoglienza, ospiterà giovani volontari presso due sedi, come da tabella in allegato. Chi fosse interessato a partecipare ad uno di essi potrà prendere contatti con ANCI Campania quale Ente proponente e capofila delle iniziative proposte.

Altre informazioni

Scadenza 18/02/2025