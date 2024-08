Emissione Francobollo Ordinario sul Parco dei NEBRODI

S. Agata Militello 01.08.2024

L'istituto Poligrafico e Zecca della Stato ha realizzato, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un Francobollo Ordinario della serie tematica "Paesaggio Naturale e paesaggistico" dedicata alla Giornata Mondiale della Natura – Parchi d'Italia: Parco dei Nebrodi.

Il Francobollo, che sarà reso disponibile per il tramite di Poste Italiane S.p.a. quale soggetto distributore di valori bollati per conto dello Stato, verrà presentato ad Alcara Li Fusi presso la sede del Parco dei Nebrodi in Via Ugo Foscolo 1, Sabato 3 agosto alle ore 17,00.

Per l'occasione, nella stessa sede sarà allestito un spazio per l'annullo di emissione da parte di Poste S.p.A..

"Un ulteriore tassello - dichiara il Commissario Straordinario Giovanni CAVALLARO - che contribuirà a far conoscere questa importante Area Protetta della Sicilia attraverso il magnifico mondo dei francobolli e del collezionismo".

Ufficio Presidenza