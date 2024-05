Domenica 26 Maggio 2024

- Associazione I Nebrodi

In occasione della Settimana Europea dei Parchi, l'Associazione Naturalistica I Nebrodi, in collaborazione con l'Ente Parco dei Nebrodi, organizza un'escursione di eccezionale bellezza nel Bosco della Tassita in uno degli itinerari più suggestivi del Parco, al confine tra i territori di Caronia e Capizzi.

Il fiabesco bosco della Tassita costituisce un contesto naturalistico unico in Sicilia, non solo per la presenza del raro Tasso baccato, ma anche la bellezza del sottobosco, per i suoi aceri monumentali e per le particolarità geologiche. Attraverseremo prima la faggeta, con splendidi scorci panoramici, per poi addentrarci in mezzo agli alberi di Tasso, elegante conifera risalente all'era terziaria, presente in Sicilia in pochi nuclei relitti ed esclusivamente sui Nebrodi. Un'escursione che vi stupirà per la particolarità dei luoghi e del percorso.



NOTE TECNICHE

L'itinerario non presenta particolari difficoltà e sarà in buona parte su strada carrata e su sentiero, Equipaggiamento idoneo: scarpe da trekking, abbigliamento sportivo, giacca, zainetto con borraccia.



INFORMAZIONI LOGISTICHE

L'appuntamento è alle ore 09.00 di giorno 26 maggio 2024 sulla S.S. 113 in corrispondenza del bivio per Caronia. Da qui si proseguirà con mezzo proprio fino a Portella dell'Obolo per poi iniziare l'escursione a piedi. Rientro previsto ore 13 circa.

Lungh. Percorso (a/r): km 6

Tempo di percorrenza (a/r): 3 h

Difficoltà: facile

Dislivello: 200 metri

Partecipazione gratuita.

Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a info@inebrodi.it oppure chiamare al numero 320/5656912 (anche whatsapp).





Altre informazioni