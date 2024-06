Giovedì 6 giugno inauguriamo la XVIII edizione del Festival della Biodiversità incontrando i promotori del Festival tra installazioni di design, musica e spettacoli teatrali!

(Sesto S. Giovanni, 04 Giu 24) Parleremo della "Scienza in missione" insieme ad alcuni membri del Comitato Scientifico e del Comitato Artistico del Festival per scoprire come l'edizione di quest'anno, dedicata alle scienze per lo sviluppo sostenibile, proporrà attraverso attività e spettacoli, la biodiversità e la ricerca scientifica, come metro della sostenibilità del Pianeta.

Nella cornice della Cascina Centro Parco, dopo l'incontro con i promotori del Festival, scopriremo installazioni tematiche a cura del Politecnico di Milano Design della Comunicazione e le rappresentazioni musicali ispirate dalle poesie di Alfredo Monari.