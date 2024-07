(Parco Lombardo Valle del Ticino, 11 Lug 24) Siamo lieti di comunicarvi una bellissima iniziativa: sabato 13 luglio ore 21.15, la Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, propone un percorso emozionale a lume di candela, negli ambienti del monastero, per raccontare la vita quotidiana del monaco, tra preghiera e lavoro.



La partecipazione prevede un contributo di € 10,00, per gli over di 65 € 8,00 e per gli under 18 di € 4,00; si svolgerà solo se ci saranno almeno 15 partecipanti, quindi vi chiediamo di affrettarvi a prenotare la vostra presenza nel caso aveste voglia di partecipare.

La prenotazione è obbligatoria e vi reindirizziamo a questo sito per farlo

Ingresso dalla biglietteria di Piazza Municipio 4.