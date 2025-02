(Sesto S. Giovanni, 07 Feb 25) Lunedì scorso, 3 febbraio 2025, nella storica cornice di Villa Mylius, i Sindaci dei Comuni di Sesto San Giovanni, Brugherio, Cologno Monzese e Milano, insieme al Presidente di Parco Nord Milano, hanno siglato una nuova convenzione per la gestione e la valorizzazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Media Valle Lambro.

La firma rappresenta un momento cruciale per la tutela e la promozione del territorio fluviale metropolitano, un polmone verde di 600 ettari che collega i grandi parchi urbani e periurbani della città metropolitana. La nuova convenzione punta a consolidare la collaborazione tra i Comuni e Parco Nord Milano per garantire una gestione integrata e strutturata del PLIS, preservando la biodiversità e promuovendo la rigenerazione urbana.

Un passo verso il futuro

Il Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha sottolineato come questo accordo rappresenti "un'opportunità per restituire al territorio nuovi spazi verdi, tra cui cinque ex aree industriali che saranno riportate alla propria naturalità. La riconversione urbana è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e valorizzare il nostro patrimonio territoriale."

Anche il Presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati, ha evidenziato l'importanza strategica del PLIS Media Valle Lambro, dichiarando: "Questo progetto risponde al crescente bisogno di spazi verdi da parte dei cittadini e favorisce le connessioni ecologiche in un contesto periurbano. La rigenerazione degli spazi aperti è una sfida cruciale per adattare la metropoli ai cambiamenti climatici, preservando la biodiversità e coinvolgendo attivamente le comunità locali."

Un polmone verde metropolitano

Il PLIS Media Valle Lambro si estende lungo un'area strategica che costituisce una cerniera di un sistema verde di scala metropolitana: il Parco di Monza a nord, il Parco Lambro e il Parco Agricolo Sud Milano a sud, il parco previsto sulle aree Falck a ovest, il sistema dei parchi della Martesana e delle Cave a est. Si tratta di un corridoio ecologico che integra aree verdi, corsi d'acqua e spazi rigenerati, creando così un sistema continuo di connessioni naturali a beneficio della biodiversità, del territorio e delle comunità abitanti.

Obiettivi concreti

Tra gli obiettivi della convenzione:

La riqualificazione del territorio fluviale e delle aree dismesse;

La tutela della biodiversità e dell'ecosistema del Lambro;

La promozione di iniziative culturali e scientifiche;

La valorizzazione del paesaggio culturale ed evolutivo.

Un progetto condiviso

Questa convenzione segna un esempio virtuoso di collaborazione tra enti locali e istituzioni con una visione condivisa di sviluppo sostenibile. I firmatari si sono impegnati a lavorare congiuntamente per trasformare il PLIS Media Valle Lambro in un modello di integrazione tra natura, città e comunità.