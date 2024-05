Bioblitz Lombardia

Domenica 19 Maggio 2024

Parco Nord Milano

Ore 8:00 | 2h "Buongiorno in natura!" Uscita ornitologica con Claudio Foglini - solo adulti.

Ore 9:30 | 2h "Aracnidi" con Matteo Galbiati - dai 7 anni in su.

Ore 10 e ore 14,30 | 2h mattina e 2h pomeriggio "Una giornata con le api e gli altri insetti impollinatori" a cura di Api Giulive.

Ore 11:00 | 2h Escursione alla scoperta delle specie botaniche con l'Associazione Pleiadi in collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Milano.

Ore 14:30 | 2h "A battiti d'ali nel magico mondo delle farfalle" Escursione naturalistica a cura della Guardiaparco Daniela Meisina - dai 7 anni in su.

Ore 15:30 | 2h "Tra terra e acqua, la vita di anfibi e macrobenthos" con Bianca Lombardi.

Ore 17:30 | 2h "Birdwatching e aracnidi del Parco" con Claudio Foglini e Matteo Galbiati - dai 7 anni in su.

Dove: Cascina Centro Parco Via Clerici 150, Sesto S. Giovanni

Parco Nord Milano - Area Balossa

Ore 15:00 | 2h "Dagli uccelli alle farfalle, alle libellule e agli anfibi... Chi incontreremo?" con Claudio Foglini e Matteo Galbiati - dai 7 anni in su.

Dove: Area Balossa - Via Balossa, Novate Milanese

Parco Est delle Cave

Ore 10:30 | 2h "Alla scoperta delle farfalle" esplorazione nel parco Increa in collaborazione con Bioblitz regionale.

Dove: Parco Increa - Brugherio MB

Cosa portare:

Abbigliamento a strati idoneo per un'escursione, binocolo e macchina fotografica.

Smartphone: scaricare l'app "I Naturalist" e creare un account.