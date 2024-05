Escursione naturalistica notturna dedicata alla scoperta del Parco nella cornice della notte in compagnia delle Guardie Ecologiche Volontarie

Sabato 1 Giugno 2024

Percorso a tappe per conoscere i luoghi storici del Parco e di come siano oggi custodi di biodiversità e di preziosi racconti da condividere. Alla scoperta del lavoro delle Guardie Ecologiche Volontarie per la tutela e la salvaguardia degli "abitanti del parco".

Dedicato ad adulti e famiglie con bambini

