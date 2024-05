Camminata commemorativa dedicata al racconto dei pioppi caduti a seguito delle bufere dell'estate scorsa

Domenica 2 Giugno 2024

Passeggiata in memoria dei pioppi caduti a causa delle bufere dell'estate 2023. Un percorso itinerante di circa 1500 metri che partirà dalla struttura Oxygen per arrivare in prossimità del cimitero di Brusuglio. Si prevedono alcune tappe durante la camminata con una conclusione significativa in corrispondenza di quel che rimane del filare dei grandi pioppi lungo il canale secondario del Villoresi, pioppi abbattuti dalla bufera della scorsa estate. E' nostro intendimento portare un saluto a questi alberi. Un ultimo saluto, ma anche un tributo alla vita che non muore, che si trasforma. Qual è il pensiero delle fedi (ma anche del sentimento laico) nei confronti della morte? Una trasformazione, un passaggio, il nulla? In che modo possiamo salutare una vita che ci ha lasciato? E come potremo ricordarla? Il saluto ai grandi pioppi si concretizzerà con le nostre parole, con i nostri riti, la nostra musica, i nostri silenzi e i nostri respiri. A loro volta i tronchi dei pioppi caduti e rimasti sul terreno avranno la funzione di ricordarci le nostre responsabilità nei confronti di quello che loro sono stati e che ora non sono più.

