Spettacolo teatrale basato sulla storia di Jeannette Villepreux Power, pioniera nel campo della biologia!

Sabato 8 Giugno 2024

Tutto nasce da un libro stampato nel 1839, si tratta di un libro di storia naturale scritto da una donna. Dopo una ricerca/indagine quasi maniacale (condotta con l'aiuto indispensabile di Carlo Lomazzi) è emerso un personaggio entusiasmante,

Jeannette Power, una "donna di natura" geniale. Un incredibile vita, una storia che inizia proprio come una favola classica ma poi ha sviluppi imprevedibili mentre lei si trasforma, dalla piccola Lilì nata in un modesto paesino della Francia in Jeannette, abilissima ricamatrice, poi in Lady Power infine nella Dama degli argonauti, la prima donna ricercatrice di storia naturale che lavorò in Sicilia, indomita viaggiatrice, inventrice dell'acquario, pioniera della biologia marina.

Di certo in un' epoca di studiosi maschi che non uscivano dai propri gabinetti e Wunderkammer, Jeannette è stata un esplosione di novità: inventandosi nuovi metodi pratico/geniali per trasportare e conservare i reperti… addirittura compiendo innumerevoli viaggi di esplorazione della Sicilia, a piedi, da sola, negli anni 20-30 dell'Ottocento.

Vi verrà raccontato di lei e qualche frammento di un libro straordinario, dalle sue parole emerge quasi un corpo a corpo con la natura brulicante e sontuosa di una Sicilia perduta e un innamoramento potente, una inesauribile meraviglia per la diversità degli esseri viventi…Lo scopo farvi incontrare la forza e il carattere speciale della sua passione: l'ha spinta su strade che mi hanno stupita.

