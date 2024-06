Laboratorio all'aperto con proiezioni su telo accompagnate da letture di testi di Donna Haraway, mettendo in discussione la nostra idea di natura!

Sabato 8 Giugno 2024

Verrà presentato un laboratorio di lettura agentiva incentrato sul testo "Chthulucene" di Donna Haraway. Haraway, filosofa e scienziata femminista, nel testo scelto affronta il rapporto dell'uomo con la natura e con se stesso ultilizzando spesso la categoria FS, acronimo di fatto scientifico.

Le sue riflessioni, infatti, non rimangono intrappolate nell'ambito della speculazione, ma vengono collegate ai fatti grazie a esempi sorprendenti (come quello dell'«inter-azione» tra uomini e piccioni per la ricerca scientifica) che tessono reti di prosperità. Il laboratorio prevede un telo bianco con davanti delle persone vestite di bianco su cui vengono proiettate immagini di nature morte. Suoni autoprodotti accompagnano l'alternarsi di stralci registrati del testo di Haraway e la lettura di frammenti di altri testi scelti ad essi collegati.

Lo scopo del laboratorio è mettere in discussione e decostruire la nostra definizione di natura, capire quanto sia un concetto storicizzato, occidentale e fondamentalmente antropocentrico, per arrivare a una svolta ontologica e restituire la dignità di soggetto alla natura.

Il laboratorio è organizzato a cura di Compostpunk, un collettivo che ha la missione di collaborare per accumulare conoscenza e organizzare eventi divulgativi di natura eterogenea.

