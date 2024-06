Avvicinamento all'apicoltura urbana e visita all'apiario dietro a Cascina Centro Parco, presso l'Area Didattica

Da Sabato 8 a Domenica 16 Giugno 2024

Un insetto eusociale tutto da scoprire: vestiti da apicoltori andremo a visitare l'apiario e ad aprire le arnie per scoprire da vicino come vivono le api e come vengono allevate dall'uomo.

Importante indossare scarpe chiuse, verrà fornita una tuta da apicoltore per coprire il resto del corpo e una tuta monouso per questioni di igiene.

Chi vuole potrà portare la sua tuta da apicoltore o una tuta monouso.

A cura di Fermenta

Ritrovo in Cascina Centro Parco Nord, via Clerici 150 Sesto San Giovanni

