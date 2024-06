Laboratorio alla scoperta di animali ed elementi vegetali grazie all'utilizzo dello stereomicroscopio!

Da Sabato 8 a Domenica 16 Giugno 2024

Associazione Idea propone un laboratorio presso il MicroLab della Cascina Centro Parco durante il quale accompagnare i partecipanti alla scoperta della biodiversità osservata con occhi diversi…questa volta non all'aperto in prati e boschi ma sotto la lente dello stereomicroscopio!

Reperti naturalistici da tutto il mondo e da ogni tipo di ambiente verranno studiati per scoprire la meraviglia che spesso si nasconde ai nostri occhi. Grandi e piccoli saranno chiamati ad osservare frutti e semi tropicali e non, animali provenienti dai mari caldi, insetti e artropodi colorati e sorprendenti, per scoprirne le caratteristiche più nascoste e scoprire, grazie al metodo scientifico, la loro provenienza e il loro ruolo fondamentale nel delicato equilibrio degli ecosistemi.

Il laboratorio è rivolto alle famiglie con bambini dai 5 anni in su ma anche ai ragazzi e agli adulti appassionati.

Altre informazioni