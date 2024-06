Passeggiata-concerto che parte dalla volontà di ricordare la ricerca musicologica di Mariolina Zitta scomparsa nel febbraio 2024

Domenica 9 Giugno 2024

Il canto delle Oreadi si sviluppa come passeggiata con diverse stazioni sonore all'interno del Parco. Al termine del percorso prende corpo un concerto più strutturato in cui partendo da decine di strumenti naturali (lastre di pietre sonore, legni sonori, flauti d'osso, sonagli di semi, ecc) e da registrazioni sul campo di diversi suoni animali si evolve verso una forma musicale più classica e compiuta che mantiene però l'eco del rapporto con la musica della natura. In questa fase dai suoni puri della natura si passa anche a strumenti classici (pianoforte, violino, oboe, liuto, xilofono,e cc)

Il concerto guidato e coordinato dai musicisti dell'Ensmeble Enten Hitti prevede diversi ospiti che nell'arco della loro vita hanno collaborato con Mariolina Zitta: il ricercatore etnomusicale Antonio Testa, il Prof. Mocchi, il cantante di canto armonico Lorenzo Pierobon e altri cantanti che hanno condiviso il metodo funzionale della voce a cui si rifaceva l'approccio vocale di Mariolina Zitta.

