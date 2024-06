Lettura scenica en plein air. É così che la natura combatte la morte: sfidando l'ignoto, mischiandosi disperdendosi. Di e con Elisabetta Granara

Domenica 9 Giugno 2024

Habitat Naturale è uno spettacolo teatrale ambientato in un Museo di Storia Naturale e racconta di quando una nuova presenza ha sconvolto la quiete della Direttrice e del Guardiano. Libera da qualsiasi attrezzatura e necessità tecnica, Elisabetta Granara esce dal museo per offrire al pubblico una lettura scenica all'aperto: due personaggi, una sola voce immersa in una natura viva, per raccontare una storia che si sviluppa tra i corridoi di una grande natura morta. Anche se siamo all'aperto, siamo rimasti chiusi dentro con le nostre paure. Ad aspettarci fuori, invece, c'è il futuro: una bestia sconosciuta, una specie in via di evoluzione.

