Incontri divulgativi sul tema dell'importanza degli alberi-habitat per la biodiversità

Domenica 9 Giugno 2024

L'iniziativa nasce nell'ambito di un progetto di ricerca dell'Università Milano Bicocca, che ha come scopo quello di studiare la biodiversità che vive sugli alberi delle nostre città, e quale gestione è necessaria per la sua conservazione, promuovendo al contempo la conservazione degli alberi, della sua biodiversità e la convivenza in sicurezza con le persone.

