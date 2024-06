Performance itinerante coinvolgente, in cui una corretta pratica ecologica, il paesaggio sonoro, l'artista e la narrazione scientifica sono in stretta relazione

Sabato 15 Giugno 2024

E' un progetto artistico interdisciplinare che vuole allearsi con una corretta pratica ecologica in cui l'azione dell'artista, il paesaggio sonoro e la performance e la narrazione scientifica sono in stretta connessione. Un'alleanza, quella tra arte, luogo naturale e scienza, capace di combinarsi in modi sempre diversi e generare sentieri mai uguali tra loro.

