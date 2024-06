Laboratorio per bambini di tinture naturali estratte da elementi vegetali

Sabato 15 Giugno 2024

Laboratorio dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni in cui sperimenteranno alcune tecniche di estrazione dei colori naturali a partire da elementi vegetali. In tutte le piante si nascondono innumerevoli agenti coloranti: non solo nei fiori colorati ma anche nei frutti, nelle foglie, negli steli e nelle radici. Vi aspettano delle semplici operazioni per scoprire l'utilizzo di coloranti naturali per esaltare le sfumature delle specie vegetali.

Il laboratorio verrà condotto da due professionisti di Associazione Cado: una designer esperta in laboratori artistici per bambini e un dottore agronomo, che saranno affiancati da volontari per permettere di accogliere un maggior numero di bambini.

Altre informazioni