Forestami e Legambiente Lombardia propongono laboratori per tutte le età come momento di incontro con l'obiettivo di realizzare "pioggia di semi" e far fiorire tutti gli angoli della città

Sabato 15 Giugno 2024

In occasione del Festival della Biodiversità, Forestami e Legambiente Lombardia propongono laboratori per tutte le età come momento di incontro e scambio con cittadine e cittadini con l'obiettivo di lanciare la nuova edizione di Custodiscimi prevista per l'autunno 2024; un momento per imparare qualcosa di nuovo e poter raccogliere informazioni sulla prossima edizione di Custodiscimi che riserva grandi novità.

