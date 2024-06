Laboratorio di oli essenziali: introduzione teorica seguita da produzione di cibi, profumi e cosmesi personalizzati

Domenica 16 Giugno 2024

Gli oli essenziali rappresentano uno tra i più antichi metodi di cura che la Natura ha offerto all'uomo. Grazie alla scienza, oggi abbiamo la certezza della loro efficacia nel sostenere il benessere nella vita di tutti i giorni, soprattuto, quando entrano nella routine quotidiana.

L'incontro prevede una prima parte di introduzione sugli oli essenziali (cosa sono, da dove vengono, come si usano quelli certificati dal marchio CGTP e dove li possiamo trovare). Una seconda parte in cui produrre cibi, profumi personalizzati e cosmesi a base di Oli essenziali CGTP e un'opportunità di valutazione gratuita per individuare quali oli essenziali e integratori possano contribuire al miglioramento del benessere dei partecipanti, offrendo anche un supporto antibatterico, antivirale e antifungino.

Altre informazioni