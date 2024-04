Sono aperte le iscrizioni!

(Orzinuovi, 16 Apr 24) Anche quest'anno il Parco Oglio Nord organizza presso la Casa del Parco a Torre Pallavicina (BG) il campo estivo per bambine e bambini. Una settimana di avventure, giochi, laboratori di Land Art e incontri, immersi nella storia e nella natura del Parco.

Il campo, ideato per bambini e bambine dalla 1ª elementare alla 1ª media, si terrà da lunedì 10 a venerdì 14 giugno.

Un'occasione per stare bene, conoscersi e scoprire il territorio per imparare a prendersene cura, con attività ludiche e di educazione all'ecologia.

