(Orzinuovi, 06 Set 24) Essenze di Fiume in autunno, la stagione più colorata dell'anno!

Da settembre a dicembre una serie di iniziative che permettono di scoprire e vivere il Parco, appuntamenti per ogni fascia di età, che possono soddisfare le aspirazioni di tutti. "Essenze di fiume", idee pensate per la famiglia o per chi da solo desidera praticare sport, a piedi, in bici e a cavallo; passeggiate per la mente e lo spirito immersi nella natura, approfondimenti scientifici, laboratori di educazione ambientale, spettacoli per adulti e bambini… e molto altro.