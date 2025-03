Un Patrimonio da Proteggere

(Orzinuovi, 03 Mar 25) Il 3 marzo di ogni anno, il mondo celebra la Giornata Mondiale della Natura Selvatica, un'occasione fondamentale per riflettere sull'importanza della biodiversità e sull'urgenza di proteggerla. Questa data non è casuale: commemora l'adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nel 1973, un accordo cruciale per regolamentare il commercio delle specie a rischio e contrastare il traffico illegale.

Negli anni, la Giornata Mondiale della Natura Selvatica ha assunto un ruolo sempre più centrale, con eventi e iniziative globali volti a sensibilizzare sull'importanza della tutela della biodiversità.

L'Italia, con la sua straordinaria ricchezza di specie, è in prima linea in questa missione. Le aree naturali protette del nostro Paese svolgono un ruolo chiave nella conservazione della natura selvatica. Siamo tra i Paesi europei con la maggiore biodiversità, ospitando un numero eccezionale di specie animali e vegetali, tra cui ben 1.300 specie di piante e 10.000 specie di animali endemiche, che vivono cioè esclusivamente in Italia.

La fauna italiana, che comprende specie marine, terrestri e d'acqua dolce, è stimata in oltre 60.000 specie, secondo i dati ISPRA. Di queste, circa il 98% sono Invertebrati, mentre il restante 2% è costituito da circa 1.300 specie di Vertebrati.

Questa straordinaria varietà di vita è un patrimonio inestimabile che dobbiamo proteggere per le generazioni future. La Giornata Mondiale della Natura Selvatica ci ricorda l'importanza di agire ora, per garantire un futuro in cui la natura possa prosperare.