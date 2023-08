(Calvatone, 08 Ago 23) CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI

Come ogni anno nel mese di gennaio, Wetlands International coordina il censimento internazionale degli Uccelli acquatici (International Waterfowl Census, IWC) del

Paleartico Occidentale. Il coordinamento per l'Italia è affidato all'ISPRA, Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale.

Il progetto ha lo scopo di studiare la distribuzione e la consistenza numerica delle popolazioni svernanti di questi Uccelli. Durante lo svernamento, molte specie

di uccelli acquatici mostrano una forte tendenza all'aggregazione in bacini lacustri, fluviali o paludi, condizione che facilita notevolmente i conteggi e rende relativamente agevole un'efficace quantificazione della dimensione totale delle popolazioni.

L'attività di censimento si è svolta nel periodo 6-25 gennaio 2023, come da indicazioni dell'ISPRA, coprendo il territorio delle zone umide codificate per la zona del parco, attività coordinata da Lorenzo Maffezzoli, coadiuvato da un gruppo di volontari appassionati e preparati. Come metodologia standardizzata a livello internazionale, viene utilizzato il metodo del conteggio diretto di tutti gli individui presenti in una certa area, o la stima in caso di stormi molto consistenti.Le specie censite sono 26, appartenenti a 6 ordini e 8 famiglie per un totale di 5.675 individui (cumulativo tra conteggi diurni e ai dormitori). L'ordine più rappresentato, come numero di specie, è quello dei Charadriiformes (7 specie: Gabbiano comune, Gabbiano reale pontico,Gabbiano reale med., Gavina, Pantana, Piro piro culbianco e Piro piro piccolo), insieme all'ordine degli Anseriformes (7 specie: Germano reale, Anatra germanata, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Moretta e Fischione). La specie più rappresentata è l'Airone guardabuoi con 1442 ind. (25,4%) seguita dal Germano reale con 1203 ind. (21,2 %) e Cormorano 759 ind. (13,4%).

La relazione 2023 completa la trovate QUA

Le foto utilizzate per questa newsletter sono del fotografo naturalistico Livio Zappella, appassionato frequentatore della Riserva Naturale Torbiere di Marcaria, che ci dona periodicamente centinaia di scatti meravigliosi!